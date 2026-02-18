元NMB48で、現在は動画クリエーターの門脇佳奈子さん（29）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。体調不良に見舞われて路上で倒れ、救急搬送されていたことを明かした。門脇さんは「妹が投稿してくれました」と、自身の妹が「拡散お願いします」としたSNS投稿を引用。その投稿によれば、門脇さんは16日午後1時半ころ、横浜中華街で倒れたが「姉が倒れたその時後ろに歩かれていた、おそらく2人組の女性の看護師さんに御礼をお伝え