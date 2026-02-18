ミラノ・コルティナオリンピック、新潟市出身の中井亜美選手がフィギュアスケートのショートプログラムに臨み、圧巻の滑りを披露し首位に立ちました。初めてのオリンピックの舞台に立った、17歳の中井亜美選手。冒頭のトリプルアクセル。完璧に決め、その後も完成度の高い演技を披露します。最後までミスなく堂々の滑りを見せた中井選手。78.71の自己ベストをマークし首位に立ちました。【ショートプログ