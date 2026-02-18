俺（タクヤ）は、妻のエリと2才の息子・カナタを育てている。エリが職場復帰を果たしてから、わが家は大忙しな日々。だから俺はできるだけ家事を頑張ってきた。エリは俺が頼んだ少しの家事すらもできないのに、一緒に公園へ行けと言う。俺がエリの負担を軽くしているんだから、もっと気を利かせるべきなのに……。そう思っていたら、エリがカナタを連れて家を出ていった。電話を何度もかけたがエリは出ない。どうやらエリは実家に