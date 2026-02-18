カスタムサラダの専門店「クリスプサラダワークス」。都内を中心に50店舗（2026年2月16日現在）を展開する人気店です。代表取締役社長CEOである宮野浩史さんは、数々の飲食事業を渡り歩いてきた経歴の持ち主。前編ではキャリアの根幹にある考え方について伺いました。 後編では、他者と比較せず自分の道を選びとってきた宮野さんの仕事選びの軸について深く聞いていきます。「仕事も人生も“ゲーム”だと思って！」と