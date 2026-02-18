カスタムサラダの専門店「クリスプサラダワークス」。都内を中心に50店舗（2026年2月16日現在）を展開する人気店です。代表取締役社長CEOの宮野浩史さんは、15歳で渡米し、18歳のときにアメリカで天津甘栗の露天販売事業を始め、その後タリーズコーヒージャパンの緑茶カフェ事業の事業責任者、ブリトー＆タコス店の経営を経て、今の仕事にたどり着きました。今回は数々の飲食事業を手がけてきた宮野