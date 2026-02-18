18日、第221特別国会が召集され、第2次高市内閣が午後、発足します。衆議院解散後初めてとなる国会の焦点について、フジテレビ・木村祐太記者が中継でお伝えします。衆院選での与党の圧勝により景色が一変した国会は、高市首相が目指す年度内の予算成立が実現できるかが当面の焦点ですが、なんといっても消費税の減税の行方が注目されます。高市内閣は午前9時からの臨時閣議で総辞職しましたが、衆参両院の本会議で再び首相に指名