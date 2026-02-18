NEWSの加藤シゲアキがファシリテーターを務める音楽ライブ『S-POP LIVE』（3月21・22日、豊洲PITで開催）で、加藤がラッパー・トラックメーカーのぜったくんと制作した2曲をコラボステージで初披露することが決まった。【画像】『S-POP LIVE』出演者一覧披露する曲は、麻雀好きな2人で制作した「麻雀いこうぜ」「満貫（マンガン）跳満（ハネマン）トップガン」の2曲。実際に一緒に麻雀を打ちながら生まれたこの楽曲は同イベン