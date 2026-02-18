浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」が開幕した。3Rに登場した森且行（51＝川口）。スタートを決めて2番手で前を追いかけた。機力上位の有吉辰也にはかわされたが3着をキープしてフィニッシュした。「スタートは決まったが道中がダメだね。全開になってくれない。試走から外に行ってしまって…」とエンジンに改善の余地がある様子だ。「試走（3.30）はよく出た方かな。あのスピードでは無理なのでシリンダーを