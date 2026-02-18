装弾された散弾銃を持ち、米連邦議会議事堂に向かって突進した男が逮捕された/United States Capitol Police（CNN）米議会警察は17日、装弾された散弾銃を持ち、戦闘用ベストを着用して連邦議会議事堂に向かって突進した男を逮捕したと明らかにした。警察によれば、逮捕されたのはジョージア州スマーナ在住のカーター・カマチョ容疑者（18）。単独で行動したとみられ、動機の解明を進めているという。警察によれば、カマチョ容疑者