現在61歳の俳優・いとうまい子が、超多忙だったアイドル女優時代の苦労を明かした。【映像】可愛すぎる20歳のいとうまい子いとうは2月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、1985年に当時20歳だったいとうが同番組へゲスト出演した際の貴重なアーカイブ映像が公開された。18歳でアイドルとしてデビューし、ドラマ『不良少女と呼ばれて』で大ブレイクしたいとう(当時：伊藤麻衣子）は、俳優だけでなく