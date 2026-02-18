広島・東広島市の住宅が燃え、住人とみられる男性が首を刺されて死亡した事件で、現場から油のような成分が検出されたことが新たにわかりました。16日未明、東広島市の住宅で火事があり、裏庭で倒れていた住人とみられる40代の男性が死亡しているのが見つかりました。近くの住宅に逃げた妻は「若い男に襲われた」という趣旨の話をしていたということです。通報者は「灯油をまかれて火をつけられたと言っていた。刃物で脅されて2階