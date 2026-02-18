丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は2月18日より、「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」を販売する。なか卯「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」(並690円、大790円)は、なか卯の人気商品「鶏塩うどん」にシャキシャキ食感の白髪ねぎをたっぷりトッピングした商品。スープは、関西風のうどんだしに、コクのある鶏油やニンニクをきかせた“藻塩の塩だれ”を加え、コク深い味わいに。お好みで別添えのペッパーガー