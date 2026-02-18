【モデルプレス＝2026/02/18】乃木坂46・6期生の増田三莉音（ますだ・みりね）が、雑誌「Seventeen」(集英社刊／以下、セブンティーン）の専属モデルに加入決定。3月2日発売の2026年春号に初登場する。【写真】STモデル加入の16歳乃木坂メンバー、色白素肌輝くノースリ姿◆増田三莉音「セブンティーン」専属モデル加入決定現役高校1年生の増田が「セブンティーン」の専属モデルとなることが決定し、3月2日発売の2026年春号に初登場