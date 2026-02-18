【モデルプレス＝2026/02/18】タレントの坂下千里子が2月17日、自身のInstagramを更新。娘のために作った弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】49歳ママタレント「心まで温まりそう」焼鮭・肉巻きなど詰まったスープ付き弁当◆坂下千里子、温かいスープ付き弁当披露坂下は「今日のお弁当はこちらになります！寒いから温かいスープもどうぞ」「寒いので、暖かくしてね！今日も頑張って」とつづり、「＃娘」のハッシュタグを添え