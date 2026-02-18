18日午前11時27分ごろ最大震度３の地震がありました。 震源は奄美大島北東沖で震源の深さは約70キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されています。 各地の震度は、 震度３が鹿児島十島村、 震度２が奄美市、 震度１が宇検村、瀬戸内町、喜界町、錦江町、中種子町、屋久島町、 です。 この地震による津波の心配はありません。 十島村役場には、これまでのところ、被害の情報は入っ