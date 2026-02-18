3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。2月17日（火）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。パーソナリティの石原慎也（Saucy Dog）＜リスナーからのメッセージ＞ブログやラジオで石原先生がグルテンフリーを続けていると知って、私も最近挑戦してみてます！