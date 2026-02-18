17日夜遅く、福岡県新宮町で車とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた会社員の男性が死亡しました。 17日午後11時50分ごろ、福岡県新宮町原上の国道3号の交差点で、右折する乗用車と対向車線を直進する大型バイクが衝突しました。この事故で、バイクを運転していた福岡市東区の会社員、樋口聖矢さん（21）が病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。 車を運転していた70歳の男性にケガはないとい