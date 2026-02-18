秋田・能代警察署（資料画像） 秋田県能代市の６０代男性がＳＮＳをきっかけにした投資詐欺でおよそ４３００万円をだまし取られました。 警察によりますと、能代市の６０代男性は去年２０２５年１１月、ＳＮＳで見つけた著名人が株の投資を解説している広告にアクセスし、株投資のＬＩＮＥグループに参加しました。男性はグループ内で「株取引のアシスタント」とされる人物に投資を勧められアプリを使った投資