東京午前のドル円は１５３．７０円付近まで円安推移。先週で下振れが落ち着いたドル円の方向感は引き続き鈍いが、トランプ米大統領が日本の対米投融資の第１弾が決定したと発表しており、円売り・ドル買いフローが期待されたことがドル円を支えている。日本の対米投融資の第１弾は５５００億ドル。 ユーロ円は１８２．０１円付近、ポンド円は２０８．３２円付近、豪ドル円は１０８．６８円付近まで水準を切り