１８日前引けの日経平均株価は前営業日比６８６円９７銭高の５万７２５３円４６銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１０億７６１２万株、売買代金概算は３兆１１６０億円。値上がり銘柄数は１２５２、対して値下がり銘柄数は３０４、変わらずは４１銘柄だった。 連休明けの１７日の米株式市場は、ソフトウェア関連株への売り圧力が顕在化しながらも株価指数は底堅さを示し、中東情勢を巡る悲観後退も手伝って、主要