秋田市・大森山動物園で飼育されているニホンイヌワシ 13日 絶滅危惧種のニホンイヌワシを守っていこうと秋田市の大森山動物園に研究者などが集まり交流会が開かれました。 秋田市の大森山動物園に１３日、野生鳥類の研究者や動物園の飼育員などおよそ２０人が集まりました。この交流会は動物園で飼育されている個体と野生の個体の生態を比べ絶滅が危惧されているニホンイヌワシの保全につなげるのが目的です。 ニホンイヌ