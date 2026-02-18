がんについて深く知ってもらおうと、2月17日に高知市の小学校で特別講義が行われました。高知市の高知大学附属小学校でおこなわれた「若年者に対するがん教育」。この特別授業は子どもたちにがんについて知ってもらい、自分や家族の健康について考えてもらおうと高知大学が2025年からおこなっているものです。17日は、将来教師目指す教育学部の学生や高知大学附属病院で働く医師などが講師を務め、飲酒や喫煙などの生活習慣ががん