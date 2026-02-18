◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）共同会見今年最初のＧ１・フェブラリーＳでコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父キングカメハメハ）に騎乗するクリストフ・ルメール騎手が１８日、栗東トレセンで共同会見を行った。ルメール騎手の問答は以下の通り。「皆さん、あけおめ、ことよろ」―前走の武蔵野Ｓ（２着）は。「馬の状態はとても良かったですね。最後、とても