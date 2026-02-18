アメリカのトランプ大統領は17日、日本が約束したアメリカへの投資について、第1弾となる3つの事業が決定したと発表しました。トランプ政権は17日、日米で合意した総額5500億ドル＝およそ84兆円の日本による対米投資について、第1弾の事業を決定したと発表しました。ラトニック商務長官は、オハイオ州で史上最大規模のガス火力発電、テキサス州で原油積み出し港の整備、ジョージア州で人工ダイヤモンドの製造施設を開発すると明ら