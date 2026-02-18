■これまでのあらすじバレンタイン当日、家までチョコを持ってきた心美親子。心美はいつも息子の後ろにいるという。「ちょっと怖い」と感じた息子が「やめて」と伝えると、心美に泣かれてしまった。さらに親子はサッカー教室にまでやって来て「仲直りの差し入れを持ってきた」と笑うが…。心美ちゃん親子の追っかけはすさまじいものがありました。最初はからかっていたほかのママ友たちも、次第に心配してくれるようになるほどで…