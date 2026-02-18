特別国会がきょう招集されました。富山県関係では今月の衆議院選挙で、比例代表北陸信越ブロックで初当選した自民党の古井康介さんが初登院しました。国会議事堂に午前8時ごろ姿を見せた古井議員は深々と一礼して中央階段に歩みを進めました。古井議員は今月の衆院選で比例代表で初当選を果たし、県関係の国会議員では最も若い30歳です。古井康介議員「本当に改めて今回皆様にいただいた負託の重さそういったものを感じるとともに