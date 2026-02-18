お笑いタレント・みなみかわ（43）が17日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。格闘術に関する豆知識を披露した。番組では、体をぶつけた際の痛みを逃すため、出産時の呼吸法「ラマーズ法」を取り入れているという男性リスナーのメールを紹介。「野性爆弾」くっきー！は「これってアレじゃないの？」と、特殊な呼吸法で痛みを感じないというロシアの軍隊格闘術「システマ