タレントの太川陽介が１７日、Ｘを更新。代名詞でもあるテレビ東京系「バス旅」シリーズで新企画が始動すると告知した。太川は「お知らせです！テレビ東京で新たなバス旅企画が始動！」と切り出し「番組の出演者は…なんと！全国の小学生！」と、バス旅の小学生バージョン「ＴＨＥバス旅Ｊｒ．」を企画すると告知した。動画でも「未来の太川陽介発掘プロジェクト」と題し「小学生がそれぞれの場所からゴールを目指す新しい企