ガールズバンド「NEMOPHILA」が、18日までにインスタグラムの公式アカウントを更新。ライブ中に痴漢行為があったとし、法的措置を検討していることを報告した。この問題をめぐっては、同グループのボーカリストmayuが、15日にX（旧ツイッター）を更新し、ライブ中に痴漢被害を受けたとして、怒りをあらわにしていた。今回、インスタの公式アカウントでは「ご報告とお願い平素よりNEMOPHILAを応援いただきまして、誠にありがとう