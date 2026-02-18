花角知事は18日午前、県の新年度予算案を発表し、5月に行われる知事選への出馬を表明しました。予算案は物価高などに切れ目なく対応するため新年度分と2月補正があわせて編成され、総額1兆2600億円余りです。宿泊費や飲食費を割り引く県版の「GoToトラベル」「Eat」事業を実施し、企業のAI活用も推進するなど、家計を支援しながら経済成長も促します。さらに、花角知事は5月に行われる知事選への出馬を表明しました。【花角知事】