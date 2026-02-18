【恋愛不信で30kg痩せた私が、あなたに出会って恋を知るまで】 2月18日より「まんが王国」にて先行配信開始 DPNプラスは、新作コミック「恋愛不信で30kg痩せた私が、あなたに出会って恋を知るまで」の先行配信を「まんが王国」にて2月18日より開始する。 本作は、ふじみや星乃氏が手掛ける女性マンガ。コンプレックスを抱えた恋愛不信の主人公・葵（あおい）が、本当の恋を知るまでの物語が描