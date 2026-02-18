2月12日から16日までの間に、新潟市秋葉区に住む70代の男性が、警察官などを名乗る人物から現金150万円をだまし取られる被害がありました。警察によりますと12日、男性の自宅の固定電話に、通信事業者や警察官を名乗る人物から電話がありました。「（男性の名前）さんから不審なメールが拡散されている。被害届を出した方がいい。マネーロンダリング事件の捜査で、（男性の名前）さん名義のクレジットカードが見