「BCNランキング」2026年2月2日〜8日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位JBL CHARGE5 ブルーJBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）3位JBL CHARGE5 グレーJBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）4位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）5位Soundcore Sel