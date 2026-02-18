スコットランドからドイツに舞台を移しても、出場機会を確保するには至っていない。昨年７月に日本代表デビューを飾り、その直後に川崎フロンターレからスコットランドの名門セルティックへ移籍した山田新が、グラスゴーの地でチャンスを得ることができなかったのは周知のとおりだ。ブレンダン・ロジャーズ元監督から起用されず、指揮官が代わっても状況は改善しなかった。これを受け、山田は冬のマーケットでブンデスリーガ