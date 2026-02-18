ドウシシャは2月中旬に、環境負荷の高いフッ素樹脂を極限まで減らした地球にやさしいフライパンシリーズ「evercook GREEN（エバークックグリーン）」から、着脱式フライパン「evercook fit（エバークック フィット）」のセット品を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。●長く使えるから廃棄量を減らせる「evercook GREEN」は、フライパンではあまり使用されない素材である「PEEK（ピーク）」を使用