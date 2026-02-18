現地２月17日、小川航基と佐野航大を擁するNECが、三戸舜介が所属するスパルタとオランダリーグ第23節で対戦した。当初は15日に実施予定だったが、大雪のため開始７分で中止になっていたなか、２日後に再開され、１−１で引き分けた。NECは64分に先制を許すも、日本代表コンビで同点弾を奪ってみせた。小川が途中出場した直後の73分、敵陣中央で獲得したFKからだった。今季リーグ戦全試合で先発している佐野が、右足で正確無