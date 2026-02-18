「くら寿司」では人気キャラクター「mofusand(モフサンド)」とコラボしたキャンペーンを開催中。「くら寿司」でしか手に入らない、描き下ろしのグッズが登場し、コラボメニューも楽しめる。2026年2月20日(金)からは税込2500円の会計ごとにクッションチャームがもらえる。【写真】猫の顔の形になっている大豆ミートのナゲットくら寿司×「mofusand」初のコラボキャンペーン開催中■「mofusand」とのコラボメニューが全5種「くら寿司