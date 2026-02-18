【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DREAMS COME TRUEの9年ぶり19枚目のオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』（ザ ブラック アルバム）の全貌が明らかになった。 ■サンリオのキャラクター“クロミ”やMOOMINとコラボしたジャケットも オープニング、エンディング、曲順、曲間、その繋がりに至るまでこだわった“ひとつなぎの音楽作品”として「まずは“CDアルバム”というカタチで伝えたい」と“CDファ&