【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の増田三莉音（ますだ・みりね／高1）が、3月2日発売の『Seventeen』（以下『セブンティーン』）2026年春号にセブンティーン専属モデルとして初登場する。 ■増田三莉音は、乃木坂46の6期生オーディションのメディア賞にて「Seventeen賞」を受賞 増田三莉音は、乃木坂46の6期生メンバー（2025年2月～）。2009年11月1日生まれ（高1）。大阪府出身