ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートで、新潟市出身・中井亜美選手(17)が18日朝に行われた女子ショートを終えてトップに立っています。 中井は、初めてのオリンピックで圧巻の演技を見せます。オリンピックでは日本女子4人目となる大技『トリプルアクセル』を成功すると、その後も完璧な演技を披露しました。 中井はショートでトップに立ち、20日(金)午前3時からフリーに挑みます。