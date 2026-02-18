●2026年1月の米国株式市場の振り返り（2026年2月配信） 2026年1月、米国株式市場は超大型株の圧倒的な影響力から抜け出しました。S&P500指数 は1月にプラス1.5％とまずまずのトータルリターンを記録し、6939で月を終えましたが、米国株式市場の内部動向からは、前年からの大きな変化が示されました。超大型株の圧倒的な影響力に特徴付けられた2025年を経て、1月には市場参加者の裾野が大きく広がり、小型株