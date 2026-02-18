日経225先物は11時30分時点、前日比610円高の5万7220円（+1.07％）前後で推移。寄り付きは5万6950 円と、シカゴ日経平均先物（5万7085円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。直後には5万6780円まで上げ幅を縮める場面もみられたが、売り一巡後はロング優勢のなかで5万7170円まで上昇。中盤にかけて5万7000円を割り込む場面もあったが、終盤にショートカバーを誘う形で上へのバイアスが強まり、5万7320円