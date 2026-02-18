18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比710円高の5万7240円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万7253.46円に対しては13.46円安。出来高は1万9541枚となっている。 TOPIX先物期近は3814ポイントと前日比49.5ポイント高、現物終値比0.95ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57240+