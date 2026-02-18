これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸各地に強風・波浪注意報、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。 今夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風・ひょうに注意ください。 ◆18日(水)これからの天気 寒冷前線が近づくため、天気は下り坂に向かうでしょう。次第に雪や雨が降り、カミナリを伴うこともありそうです。 夜は、山沿いを中心に雪の降り方