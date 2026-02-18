札幌市白石区で屋根から大量の落雪があり、男性３人が生き埋めになりました。いずれも雪の中から救助され、１人が心肺停止の状態だということです。落雪があったのは札幌市白石区平和通１５丁目北の会社です。２月１８日午前１０時半ごろ、近隣住人から「会社の屋根から落雪があり、３人が生き埋めになっている」と消防に通報がありました。消防によりますと、通報からおよそ２０分後に６０代から７０代の男性３人が救助されました