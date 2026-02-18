光市は一般会計の総額が243億1000万円となる新年度予算案を発表しました。新庁舎の基本構想の策定に向けた予算も計上されています。光市の新年度当初予算案は一般会計の総額が243億1000万円となりました。光市総合体育館の空調の工事など今年度終了した事業もあり今年度当初予算より1億5000万円少ないものの過去3番目の規模となりました。主な新規事業は市立小学校の給食費を完全無償化する事業におよそ1億1800万円、エネルギ}