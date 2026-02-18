シンガポール華字メディアの聯合早報は17日、ミラノ・コルティナ五輪で中国がいまだに金メダルを獲得できていないことについて、記者からは「今大会はホスト国としての地の利がなく、審判の判定でも優位性がないから」との指摘が出ていると報じた。ミラノ・コルティナ五輪が残り1週間を切る中、中国は17日の時点で銀メダル3個、銅メダル2個と、依然として金メダルゼロが続いている。前回の2022年北京大会では、金メダル9個、銀メダ