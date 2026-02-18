有楽製菓と釣り具メーカーのデュオは、チョコ菓子「ブラックサンダー」がモチーフの「ブラックサンダールアー」を、2026年4月9日に全国の釣具店で発売する。それに先だち、2月19日正午〜3月5日正午までの期間、DUO公式オンラインストアで先行予約受付を行う。先行予約分の発送は3月下旬の予定。先行予約特典はオリジナルステッカーエネルギーチャージに適した食べ応えや、携帯性にすぐれるサイズ感など、ブラックサンダーの特長を