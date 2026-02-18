アイドルグループ・乃木坂46の増田三莉音（16）が、3月2発売の『Seventeen』（集英社刊／以下、セブンティーン）春号に、セブンティーン専属モデルとして初登場することが決定した。同グループの6期生で、高校1年生の増田は、新学期制服特集や現役セブンティーンモデルが全員登場するプロフィール企画で、そのフレッシュな姿を披露する。【別カット】カワイイ！フリル袖で見つめる増田三莉音■増田三莉音コメント乃木坂46、6期