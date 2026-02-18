timeleszの菊池風磨が、21日から4週連続で放送されるテレビ東京『小峠地蔵とお狐風磨』（深1：25）に出演する。「小峠地蔵」の第8弾は、菊池を同志に加えてスタジオトーク番組に大変身。願い事が書かれた絵馬が掛かる稲荷神社を舞台に、小峠地蔵とお狐風磨が、町の人々の“人には言えない”願い事に耳をかたむける。【写真】大爆笑する小峠地蔵＆お狐風磨「姉との喧嘩で女性が苦手に…！人生初彼女ができた奥手男性の願い事 手